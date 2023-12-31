Оккупанты пытаются наступать на Синьковку, чтобы создать плацдармы для дальнейшего наступления - спикер Сухопутных войск

Российские оккупанты пытаются наступать на Синьковку на Купянском направлении для того, чтобы создать плацдармы для дальнейшего наступления. Успехов на этом направлении нет. Об этом сообщил начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск подполковник Владимир Фитьо в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

В целом в полосе ответственности войск "Хортица" противник не оставляет попыток проводить атакующие действия. Пытаются наступать на Синьковку - это Купянское направление для того, чтобы создать плацдармы для дальнейшего наступления, но мы видели как феерично горят их танки... Каких-то успехов на этом направлении нет. На Лиманском также противник пытается наступать, успехов нет. На Бахмутском направлении ведет активные наступательные действия - рассказал Фитьо.

В целом он заявил, что фронт активен.

"Фронт движется. Наши военнослужащие находятся в активной обороне, при лучшей возможности улучшают свое тактическое положение, переходят к атакующим действиям и максимально наносят поражение в живой силе и технике для российских оккупантов", - сказал Фитьо.

Дополнение

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявлял, что ситуация на востоке остается сложной, отметив, что российская армия продолжает интенсивные наступательные действия на Купянском, Лиманском, Северском и Бахмутском направлениях.