Оккупанты обстреляли Херсонскую область: есть жертвы
Киев • УНН
Российские войска обстреляли несколько населенных пунктов Херсонской области, повредив жилые и гражданские объекты. В результате атак погиб один человек, 10 ранены, среди которых трое детей.
Захватчики обстреляли Херсонскую область. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
За прошедшие сутки под вражескими обстрелами оказались многочисленные населенные пункты Херсонщины, в частности Зеленовка, Антоновка, Белозерка, Станислав, Томарино и город Херсон. Вражеские удары попали в образовательные учреждения, библиотеку, церковь, почтовое отделение и магазины, вызвав серьезные повреждения в жилых кварталах.
В результате обстрелов повреждены 5 многоэтажек, 14 частных домов, газопровод, гаражи и частные автомобили. К сожалению, агрессия привела к гибели одного человека, еще 10 человек получили ранения, среди которых трое детей.
рф готовит коллаборационистов-учителей для работы на захваченных землях Херсонщины2 ноября 2024, 20:18 • 39006 просмотров