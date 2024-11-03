Оккупанты обстреляли Херсонскую область: есть жертвы

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Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
1 ноября 2024, 15:57 • 110824 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
1 ноября 2024, 14:26 • 123090 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
1 ноября 2024, 13:11 • 124916 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

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Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
31 октября 2024, 17:27 • 145090 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
31 октября 2024, 13:31 • 155963 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

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Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
31 октября 2024, 13:19 • 146457 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
31 октября 2024, 11:11 • 142867 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

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В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
31 октября 2024, 10:01 • 197125 просмотра

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Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
30 октября 2024, 16:14 • 132011 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты обстреляли Херсонскую область: есть жертвы

Оккупанты обстреляли Херсонскую область: есть жертвы

Киев  •  УНН

06:12 • 9338 просмотра

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Российские войска обстреляли несколько населенных пунктов Херсонской области, повредив жилые и гражданские объекты. В результате атак погиб один человек, 10 ранены, среди которых трое детей.

Захватчики обстреляли Херсонскую область. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

За прошедшие сутки под вражескими обстрелами оказались многочисленные населенные пункты Херсонщины, в частности Зеленовка, Антоновка, Белозерка, Станислав, Томарино и город Херсон. Вражеские удары попали в образовательные учреждения, библиотеку, церковь, почтовое отделение и магазины, вызвав серьезные повреждения в жилых кварталах.

В результате обстрелов повреждены 5 многоэтажек, 14 частных домов, газопровод, гаражи и частные автомобили. К сожалению, агрессия привела к гибели одного человека, еще 10 человек получили ранения, среди которых трое детей.

рф готовит коллаборационистов-учителей для работы на захваченных землях Херсонщины2 ноября 2024, 20:18 • 39006 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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