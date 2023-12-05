Оккупанты ночью ударили "шахедами" по Харьковщине: один человек ранен, поврежден дом культуры

Российские войска вечером 4 декабря атаковали ударными дронами пгт Боровая Изюмского района и Чугуев Харьковской области. Один человек получил ранения. Є повреждения. Об этом сообщил во вторник председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Детали

По словам главы ОВА, в течение суток артиллерийских и минометных обстрелов врага подверглись более 20 населенных пунктов области: Красная Заря Богодуховского района, Плетеневка Чугуевского, Красное Первое, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Купянского района.

Авиаудары враг нанес по Петропавловке, Ивановке, Песчаному Купянского района.

Около 21:17 оккупанты нанесли удары беспилотниками "Шахед" по пгт Боровая Изюмского района. В результате ударов БПЛА повреждены дом культуры, магазин, частные дома. Пострадавших нет - написал Синегубов в Telegram.

Кроме того, по словам главы ОВА, в 21:30 в г. Чугуев в результате попадания двух БПЛА повреждены три дома, выбиты окна, повреждены крыши. Получил взрывную травму 41-летний гражданский мужчина.

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