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Оккупанты ночью обстреляли Никополь: повреждено одно из предприятий

Киев  •  УНН

15 декабрь 2023, 07:58  •  18354 просмотра

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Ночью российские войска атаковали Никополь, в результате чего было повреждено местное предприятие; о жертвах не сообщается.

Российские военные в ночь на 15 декабря снова атаковали Днепропетровскую область. Под вражеским огнем оказался Никополь. В результате обстрелов в городе повреждено одно из предприятий. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, пишет УНН

В полночь тишину прервал артиллерийский обстрел. Под прицелом российских захватчиков снова был Никополь.  Вражеские снаряды повредили одно из предприятий города.  К счастью, не задели людей

- написал Лысак в Telegram.

Дополнение

Глава Днепропетровской ОГА  подтвердил сбитие 14 декабря ракеты силами ПвК "Восток". 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: По Херсонщине россияне выпустили 673 снаряда: попали в зерновой терминал, есть жертва

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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