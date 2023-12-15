Оккупанты ночью обстреляли Никополь: повреждено одно из предприятий
Киев • УНН
Ночью российские войска атаковали Никополь, в результате чего было повреждено местное предприятие; о жертвах не сообщается.
Российские военные в ночь на 15 декабря снова атаковали Днепропетровскую область. Под вражеским огнем оказался Никополь. В результате обстрелов в городе повреждено одно из предприятий. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
В полночь тишину прервал артиллерийский обстрел. Под прицелом российских захватчиков снова был Никополь. Вражеские снаряды повредили одно из предприятий города. К счастью, не задели людей
Дополнение
Глава Днепропетровской ОГА подтвердил сбитие 14 декабря ракеты силами ПвК "Восток".
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Оккупанты ночью обстреляли Никополь: повреждено одно из предприятий
Ночью российские войска атаковали Никополь, в результате чего было повреждено местное предприятие; о жертвах не сообщается.
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