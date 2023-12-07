Оккупанты нанесли удар по одной из ТЭС в прифронтовой зоне: два энергоблока приостановили работу

Сегодня днем враг нанес удар по одной из ТЭС в прифронтовой зоне - из-за повреждений остановили работу два блока ТЭС, передает УНН со ссылкой на Минэнерго.

В результате артобстрела серьезно повреждено оборудование. Прекратили работу два энергоблока - сообщили в ведомстве.

По данным Минэнерго, из-за этой остановки тепловых блоков, а также снижения температуры окружающей среды фиксируется временный дефицит электроэнергии в энергосистеме.

Потребителей призывают поддержать энергетиков - потреблять электроэнергию разумно и экономно, особенно в пиковые часы нагрузки.

Напомним

Как сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в энергосистеме наблюдается дефицит из-за, в частности, снижения температуры и аварийных ремонтов. "Укрэнерго" вынуждено привлекать аварийную помощь из Европы. Украинцев призывают уменьшить потребление, чтобы не применять графики отключений.