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Оккупанты нанесли удар по одной из ТЭС в прифронтовой зоне: два энергоблока приостановили работу

Киев  •  УНН

07 декабрь 2023, 15:49  •  22687 просмотра

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По данным Минэнерго, из-за этой остановки тепловых блоков, а также снижения температуры окружающей среды фиксируется временный дефицит электроэнергии в энергосистеме.

Сегодня днем враг нанес удар по одной из ТЭС в прифронтовой зоне - из-за повреждений остановили работу два блока ТЭС, передает УНН со ссылкой на Минэнерго.

В результате артобстрела серьезно повреждено оборудование. Прекратили работу два энергоблока 

- сообщили в ведомстве.

По данным Минэнерго, из-за этой остановки тепловых блоков, а также снижения температуры окружающей среды фиксируется временный дефицит электроэнергии в энергосистеме.

Потребителей призывают поддержать энергетиков - потреблять электроэнергию разумно и экономно, особенно в пиковые часы нагрузки.

Напомним

Как сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в энергосистеме наблюдается дефицит из-за, в частности, снижения температуры и аварийных ремонтов. "Укрэнерго" вынуждено привлекать аварийную помощь из Европы. Украинцев призывают уменьшить потребление, чтобы не применять графики отключений.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Окупанти завдали удару по одній з ТЕС у прифронтовій зоні: два енергоблоки призупинили роботу
Occupants strike at one of the thermal power plants in the frontline zone: two power units suspend operation
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