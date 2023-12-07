Оккупанты нанесли удар по одной из ТЭС в прифронтовой зоне: два энергоблока приостановили работу
Киев • УНН
По данным Минэнерго, из-за этой остановки тепловых блоков, а также снижения температуры окружающей среды фиксируется временный дефицит электроэнергии в энергосистеме.
Сегодня днем враг нанес удар по одной из ТЭС в прифронтовой зоне - из-за повреждений остановили работу два блока ТЭС, передает УНН со ссылкой на Минэнерго.
В результате артобстрела серьезно повреждено оборудование. Прекратили работу два энергоблока
По данным Минэнерго, из-за этой остановки тепловых блоков, а также снижения температуры окружающей среды фиксируется временный дефицит электроэнергии в энергосистеме.
Потребителей призывают поддержать энергетиков - потреблять электроэнергию разумно и экономно, особенно в пиковые часы нагрузки.
Напомним
Как сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в энергосистеме наблюдается дефицит из-за, в частности, снижения температуры и аварийных ремонтов. "Укрэнерго" вынуждено привлекать аварийную помощь из Европы. Украинцев призывают уменьшить потребление, чтобы не применять графики отключений.
Оккупанты нанесли удар по одной из ТЭС в прифронтовой зоне: два энергоблока приостановили работу
По данным Минэнерго, из-за этой остановки тепловых блоков, а также снижения температуры окружающей среды фиксируется временный дефицит электроэнергии в энергосистеме.
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