Оккупанты меняют новогодние праздники на захваченных территориях - Сопротивление
Киев • УНН
Оккупационные власти запретили упоминания о Святом Николае и Санта Клаусе в школьных праздниках. Вместо украинских традиций детям навязывают российские мифы и культуру.
На временно оккупированных территориях агрессор усиливает свою пропаганду, используя новогодние праздники как инструмент воздействия на детей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
Оккупационные администрации взяли под контроль программу проведения утренников в школах и детских садах, требуя предварительного "утверждения" их сценариев.
Согласно новым правилам, любые упоминания о Святом Николае или Санта Клаусе фактически запрещены. Вместо этого детям навязывают "русскую культуру", а сценарии праздников должны быть построены на российских мифах и традициях.
Эти действия рассматриваются как попытка уничтожить украинскую культурную идентичность и подменить традиции национальных праздников чужими нарративами.
Цель террористов - повлиять на молодых, чтобы усилить свою пропаганду и подорвать украинское национальное самосознание.
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