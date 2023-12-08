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Оккупанты используют новые отметки на военной технике и осуществляют перемещение в сторону Бердянска и Приморска - Андрющенко

Киев  •  УНН

08 декабрь 2023, 08:37  •  33493 просмотра

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российские войска и их военная техника с новой маркировкой "Акула" движутся в направлении Бердянска и Приморска, есть свидетельства о передвижении колонн через Мариуполь.

россияне осуществляют перемещение военных грузовиков, тягачей с танками и БМП по Запорожскому направлению. Обнаружено, что на военной технике оккупантов установлены новые отметки - шеврон с изображением акулы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный советника городского головы г. Мариуполь Петра Андрющенко.

Детали

Согласно информации telegram-страницы Андрющенко, в течение выходных сохранялся приоритет перемещения военной техники российских захватчиков по Запорожскому направлению с доминированием Бердянского; в составе колонн обнаружены грузовики с БК и личным составом, а также указывается, что в ново-сформированных штурмовых подразделениях, которые проходят подготовку на побережье, установлен шеврон с изображением акулы. Согласно информации Андрющенко, недавно было вновь обнаружено перемещение российской техники с новыми обозначениями. 

Снова фиксируем перемещения с условно-новыми обозначениями. На этот раз с фотофиксацией. Отслеживанием движения и OSINTами Мариупольского Сопротивления удалось установить, что так маркируются подразделения, которые в дальнейшем задействованы в боевых действиях в Луганской области

- говорится в сообщении

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Также в телеграмм канале Андрющенко указывается, что по состоянию на вчера зафиксировано большое перемещение гусеничной техники через Мариуполь в сторону Бердянска / Приморска. До 15 тягачей с танками и БМП в две колонны (днем и вечером).

Напомним

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области взорвался военный автомобиль "Урал", оставив 1,5-метровую воронку.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
Окупанти використовують нові позначки на військовій техніці та здійснюють переміщення у бік Бердянська та Приморська – Андрющенко
Andriushchenko: Occupants use new markings on military equipment and move towards Berdiansk and Prymorsk
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