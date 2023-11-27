Оккупанты готовят новые списки украинских детей для депортации

российские оккупанты готовят новые списки украинских детей для их депортации с оккупированных территорий Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Отмечается, что оккупационные администрации на временно захваченных землях получили указание подготовить новые списки детей, не имеющих опекунства Процесс контролирует уполномоченная президента рф по правам ребенка мария львова-белова. Которая находится в международном розыске за реализацию политики геноцида украинцев.

Оккупанты не возвращают детей Украине, даже несмотря на наличие их родственников на свободной территории и упрощают процесс усыновления этих детей на территории рф. Целью этого является ассимиляция украинских детей, то есть уничтожение целого поколения нации, - говорится в сообщении.

Напомним

Как ранее писал УНН, лаборатория гуманитарных исследований Йельской школы общественного здоровья (Yale HRL) опубликовала отчет, в котором утверждается: по меньшей мере 2442 украинских детей в возрасте от 6 до 17 лет, среди них и дети из социально незащищенных групп, были вывезены в Беларусь.

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