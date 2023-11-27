Оккупанты готовят новые списки украинских детей для депортации
Киев • УНН
российские оккупанты создают новые списки для депортации украинских детей с оккупированных территорий, сообщает Штаб национального сопротивления. Курирует этот процесс объявленная в международный розыск мария львова-белова, целью которого является ассимиляция украинских детей путем содействия их усыновлению в россии.
российские оккупанты готовят новые списки украинских детей для их депортации с оккупированных территорий Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
Отмечается, что оккупационные администрации на временно захваченных землях получили указание подготовить новые списки детей, не имеющих опекунства Процесс контролирует уполномоченная президента рф по правам ребенка мария львова-белова. Которая находится в международном розыске за реализацию политики геноцида украинцев.
Оккупанты не возвращают детей Украине, даже несмотря на наличие их родственников на свободной территории и упрощают процесс усыновления этих детей на территории рф. Целью этого является ассимиляция украинских детей, то есть уничтожение целого поколения нации,
Напомним
Как ранее писал УНН, лаборатория гуманитарных исследований Йельской школы общественного здоровья (Yale HRL) опубликовала отчет, в котором утверждается: по меньшей мере 2442 украинских детей в возрасте от 6 до 17 лет, среди них и дети из социально незащищенных групп, были вывезены в Беларусь.
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Оккупанты готовят новые списки украинских детей для депортации
российские оккупанты создают новые списки для депортации украинских детей с оккупированных территорий, сообщает Штаб национального сопротивления. Курирует этот процесс объявленная в международный розыск мария львова-белова, целью которого является ассимиляция украинских детей путем содействия их усыновлению в россии.
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