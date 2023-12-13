Оккупанты дважды обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии и направили дрон, есть раненый
Киев • УНН
Российские войска атаковали Никополь Днепропетровской области с помощью беспилотника и артиллерии, ранив пожилую женщину и повредив здания, в том числе детский сад.
Российские оккупанты днем направили дрон-камикадзе на Никополь в Днепропетровской области и дважды обстреляли из тяжелой артиллерии. 70-летняя женщина получила осколочное ранение. В частности, повреждена база отдыха, админздание, детский сад. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.
"Днем враг направил дрон-камикадзе на Никополь. И дважды обстрелял город из тяжелой артиллерии. 70-летняя женщина получила осколочное ранение. Ей оказали медицинскую помощь, лечится дома", - написал Лысак в Telegram.
По его словам, повреждены база отдыха, админздание, детский сад, два частных предприятия, нежилое помещение. Изуродованы полдесятка многоэтажек, хозяйственная постройка и автомобиль.
Кроме того, он прокомментировал экстренные сообщения от ГСЧС.
"Их с сегодняшнего дня получают жители региона. Это необходимо, потому что из-за хакерской атаки на "Киевстар" не во всех громадах области есть возможность включить сирену. Мы не можем пренебрегать безопасностью людей. Поэтому приняли решение о дублирующих оповещениях", - отметил Лысак.
Дополнение
Никополь в Днепропетровской области дважды за ночь подвергся вражескому удару из тяжелой артиллерии.
Оккупанты дважды обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии и направили дрон, есть раненый
Российские войска атаковали Никополь Днепропетровской области с помощью беспилотника и артиллерии, ранив пожилую женщину и повредив здания, в том числе детский сад.
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