Оккупанты дважды обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии и направили дрон, есть раненый

Российские оккупанты днем направили дрон-камикадзе на Никополь в Днепропетровской области и дважды обстреляли из тяжелой артиллерии. 70-летняя женщина получила осколочное ранение. В частности, повреждена база отдыха, админздание, детский сад. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.

"Днем враг направил дрон-камикадзе на Никополь. И дважды обстрелял город из тяжелой артиллерии. 70-летняя женщина получила осколочное ранение. Ей оказали медицинскую помощь, лечится дома", - написал Лысак в Telegram.

По его словам, повреждены база отдыха, админздание, детский сад, два частных предприятия, нежилое помещение. Изуродованы полдесятка многоэтажек, хозяйственная постройка и автомобиль.

Кроме того, он прокомментировал экстренные сообщения от ГСЧС.

"Их с сегодняшнего дня получают жители региона. Это необходимо, потому что из-за хакерской атаки на "Киевстар" не во всех громадах области есть возможность включить сирену. Мы не можем пренебрегать безопасностью людей. Поэтому приняли решение о дублирующих оповещениях", - отметил Лысак.

Дополнение

Никополь в Днепропетровской области дважды за ночь подвергся вражескому удару из тяжелой артиллерии.