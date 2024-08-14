Оккупанты атаковали пожарных на Херсонщине: четверо раненых

Не Херсонщине оккупационные войска рф атаковали пожарных в Станиславе. В результате инцидента ранены четверо чрезвычайников. Об этом заявили в Херсонской ОГА, передает УНН.

Детали

Специалисты местной бригады пожарной охраны ликвидировали пожар, возникший из-за российского обстрела, когда оккупанты ударили снова.

Из-за сброса взрывчатки с БпЛА изуродован автомобиль спасателей. Пострадали четверо пожарных, которые находились на улице - рассказали в ОВА.

Отмечается, что они получили легкие ранения: контузии и взрывные травмы. После оказания медицинской помощи пострадавшие отказались от госпитализации.

Напомним

Армия рф обстреляла Берислав на Херсонщине. 45-летний мужчина получил ожоги туловища, конечностей и лица во время тушения пожара, вызванного обстрелом. Пострадавший госпитализирован.