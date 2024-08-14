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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты атаковали пожарных на Херсонщине: четверо раненых

Оккупанты атаковали пожарных на Херсонщине: четверо раненых

Киев  •  УНН

14 августа 2024, 15:24  •  17742 просмотра

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На Херсонщине российские войска атаковали пожарных в Станиславе во время тушения пожара. Четверо спасателей получили легкие ранения от взрывчатки, сброшенной с беспилотника.

Не Херсонщине оккупационные войска рф атаковали пожарных в Станиславе. В результате инцидента ранены четверо чрезвычайников. Об этом заявили в Херсонской ОГА, передает УНН.

Детали

Специалисты местной бригады пожарной охраны ликвидировали пожар, возникший из-за российского обстрела, когда оккупанты ударили снова.  

Из-за сброса взрывчатки с БпЛА изуродован автомобиль спасателей. Пострадали четверо пожарных, которые находились на улице 

- рассказали в ОВА. 

Отмечается, что они получили легкие ранения: контузии и взрывные травмы. После оказания медицинской помощи пострадавшие отказались от госпитализации.

Напомним

Армия рф обстреляла Берислав на Херсонщине. 45-летний мужчина получил ожоги туловища, конечностей и лица во время тушения пожара, вызванного обстрелом. Пострадавший госпитализирован.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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