Оккупанты атаковали пожарных на Херсонщине: четверо раненых
Киев • УНН
На Херсонщине российские войска атаковали пожарных в Станиславе во время тушения пожара. Четверо спасателей получили легкие ранения от взрывчатки, сброшенной с беспилотника.
Не Херсонщине оккупационные войска рф атаковали пожарных в Станиславе. В результате инцидента ранены четверо чрезвычайников. Об этом заявили в Херсонской ОГА, передает УНН.
Детали
Специалисты местной бригады пожарной охраны ликвидировали пожар, возникший из-за российского обстрела, когда оккупанты ударили снова.
Из-за сброса взрывчатки с БпЛА изуродован автомобиль спасателей. Пострадали четверо пожарных, которые находились на улице
Отмечается, что они получили легкие ранения: контузии и взрывные травмы. После оказания медицинской помощи пострадавшие отказались от госпитализации.
Напомним
Армия рф обстреляла Берислав на Херсонщине. 45-летний мужчина получил ожоги туловища, конечностей и лица во время тушения пожара, вызванного обстрелом. Пострадавший госпитализирован.