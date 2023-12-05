Оказался агентом рф и прикрывался "пленом" у рашистов: СБУ задержала бывшего чиновника в Сумской области

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила "законсервированного" агента фсб, который собирал разведданные на приграничной территории Сумской области, сообщают в СБУ, пишет УНН.

Детали

По материалам следствия, он был завербован еще до начала полномасштабного вторжения рф, а до мая 2022 года занимал должность заместителя главы одной из объединенных территориальных громад региона.

Когда часть Сумской области оккупировали, злоумышленник выехал в россию через вражеский блокпост. На территории страны-агрессора он встретился со своим куратором из фсб, от которого получил задание по разведывательно-подрывной деятельности в Украине, указали в СБУ.

"Через несколько дней российский агент вернулся в приграничный район, часть которого еще была оккупирована, а свое исчезновение объяснял якобы пребыванием "в плену" у рашистов. По заданию куратора из вражеской спецслужбы фигурант, находясь в должности заместителя главы ОТГ, продолжил собирать информацию о местах перемещения и вооружения украинских защитников в пограничье", - сообщают в СБУ.

Позже злоумышленник уволился с должности и устроился в местную агрофирму и под видом рабочих поездок разведывал информацию для оккупантов. В частности, узнавал места базирования подразделений ВСУ, Госпогранслужбы и Национальной гвардии, которые привлечены к обороне северо-восточных рубежей Украины.

Используя личные связи, предатель, как сообщается, собирал персональные данные командиров воинских частей и руководителей местных громад. Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника при попытке передать геолокации нескольких подразделений Сил обороны.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним

Прокуратура Крыма сообщила о подозрении оккупационному главе "избирательной комиссии республики Крым", который способствовал проведению референдума в Крыму.