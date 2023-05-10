ОГХК и "проклятье госуправления" в Фонде госимущества

Разговоры о том, что Фонд госимущества Украины может стать не просто риэлтором госсобственности, но и полноценной корпорацией развития, которая увеличит капитализацию страны — оказались всего лишь пиаром. Практика управления госпредприятиями и планы приватизации госактивов свидетельствуют о том, что позитивных качественных изменений в деятельности ФГИ – не произошло. Никто не собирается ничего модернизировать и развивать. Никто не будет строить вертикально-интегрированные холдинги и создавать замкнутые циклы производства. Никто не ждет институционального инвестора с новыми технологиями и новыми правилами игры.

Что ждет активы ОГХК во время приватизации

Суверенных фондов по управлению активами не будет

Основной акцент в работе Фонда сделан не на стратегию (превращение в стратегического инвестора и формирование на базе госактивов перспективных промышленных кластеров), и даже не на тактику (целенаправленная разгонка стоимости особо перспективных лотов), а на оперативную деятельность, т.е. валовую распродажу всего, от долей российских олигархов в ТРЦ – до уникальных добывающих госпредприятий.

Местами складывается странное впечатление, будто Фонд спешит расстаться с наиболее привлекательными активами еще до окончания войны, без привязки к программам послевоенного восстановления экономики и не дожидаясь, пока системный западный инвестор сможет безбоязненно прийти с большими деньгами в Украину. Максимальные риски, как известно, делают цены априори "бросовыми", а перечень интересантов ограниченным и спекулятивным, даже если процедура торгов будет максимально "прозорррой". Руководство ФГМ полностью отдает себе в этом отчет и открыто признает, что "во время войны, мало кто захочет вкладывать средства в страну, но нужно смотреть в будущее, в котором их может ждать 20-кратная прибыль".

О запросе именно на такой незатейливый сценарий большой приватизации свидетельствует, в том числе, и ожесточенная борьба за право управлять и продавать национализированные активы между АРМА, Фондом госимущества и Министерством стратегической промышленности.

Если в 2005 году перед ре/приватизацией "Криворожстали" (за которую выручили историческую сумму 4,8 млрд. дол.) комбинат нахваливали как единственное дитя перед свадьбой, то анонс большой приватизации 2023 года в исполнении главы ФГИ почему-то больше похож на некролог.

"Если мы не продадим их (крупные предприятия) в этом году, то в следующем году их единственной ценностью будет недвижимость, а еще через год — только земля, на которой они стоят", — заявил председатель Фонда государственного имущества Рустем Умеров.

С таким маркетингом "слонов" даже на чучела не продашь.

За ОПЗ, ОГХК, ЗТМК, "Центренерго", ЗаЛК, НГЗ, Демуринский ГОК и другие крупные госпредприятия, ФГИ планирует выручить скромные 400 млн. дол. и считает эту сумму оптимистичной. Наверняка, найдется достаточно желающих поймать ценную рыбу на весьма скромную наживку в мутной воде большой приватизации военного времени, но "навар" для государства будет минимальным. Выгодополучателями такой приватизации, окажутся разве что приближенные и пока не удаленные от власти бизнесмены, знающие истинную цену украинским активам, купившие их на "военной распродаже" и без особой конкуренции. В сухом остатке будем иметь миллионы вместо миллиардов, "оффшоризацию-2.0", еще одну порцию нелегитимной собственности, утрату доверия к государству внутри в вовне.

ТОП-менеджмент "от Бога": как управляют ОГХК

Управление некогда успешными активами также стало осуществляться в духе выше описанного сценария, о чем свидетельствует хозяйственно-экономическая отчетность компаний, которые должны быть приватизированы до конца нынешнего года.

После внезапной смены ТОП-менеджмента на ОГХК в начале 2023 г., финансовые показатели работы всей компании резко упали. Для сравнения: в довоенном 2021 г. в первом квартале компания получила 923 млн.грн. валового дохода; за аналогичный период первого года войны было получено 312 млн.грн.; в первом квартале 2023 г. валовый доход оставил 207 млн. грн., что на 105 млн. грн. меньше, чем годом ранее.

Операционная деятельность по итогам первого квартала 2021 г. принесла 174 128 млн. грн., 2022 г. – "минус" 51 595 млн. грн.; 2023 г. – "минус" увеличился вдвое до 105 786 млн. грн.

Чистый финансовый результат по итогам первого квартала 2021 г. составил "плюс" 144 058 млн. грн.; 2022 г. – "минус" 84 466 млн. грн.; первый квартал 2023 г. компания закончила с отрицательными показателями в размере уже 109 428 млн. грн.

Физический выпуск продукции в апреле-мае-23 находится на уровне 30% от предыдущего года. Апрельский выпуск основных концентратов снизился до рекордно-критических за всю историю ОГХК значений: циркон — 368 т.; рутил — 568 т.; ильменит — 1351 т., несмотря на то что 2022 г. был значительно тяжелей (два месяца простоя, блекауты, обстрелы), чем 2023 г.

Находящиеся в структуре ОГХК государственные ГОКи также переживают далеко не лучшие времена. Иршанский ГОК простаивает с октября 2022 г. и не известно, когда сможет возобновить производство. Вольногорский ГОК в апреле работал всего 10 дней и столько же проработает в мае. Надеяться на скорое исправление ситуации не приходится, поскольку финансирование вскрышных работ не осуществляется, опережающая подача концентрата на обогащение не происходит, постоянные расходы и убытки растут, а имеющихся средств хватает разве что на оплату энергоносителей и значительно пониженных зарплат. Последние кадровые ротации в руководстве филиалов ОГХК, такие как, например, перемещение начальника службы безопасности Иршанского ГОКа С.Чеботарева на должность директора ВГМК – не добавляют оптимизма.

Очевидно, что убытки по результатам второго квартала будут еще выше, хотя совсем не так давно, ОГХК считалась одним из наиболее прибыльных активов в руках государства и ежегодно приносила прибыль в размере от 150 до 600 млн. грн.

Нокаут национализации ГОКов

Перешедшие в фактическое управление Фонда госимущества некогда успешные олигархические титановые активы, вопреки здоровой приватизационной логике и громким заявлениям главы ФГИ, также находятся в упадке. ЗТМК – не работает, а символ победы ВАСУ над российским олигархом Шелковым – Демуринский ГОК – стал символизировать убогость отечественной системы управления госсобственностью.

В одном из своих недавних заявлений для СМИ, руководитель ФГИ сообщил о семимильных шагах, которыми идет подготовка Демуринского ГОКа к приватизации и о том, что остатки его продукции были выставлены на электронные торги, благодаря чему, на вырученные средства было запущено производство и выплачена заработная плата. Однако, как и большинство подобных заявлений, данная информация оказалась преждевременной, не вполне достоверной и через чур оптимистичной.

В реальности же: после передачи ФГИ предприятие до сих пор простаивает и пока не перезапускалось; задолженность по заработной плате сотрудникам на предприятии не выплачивается уже более 3 месяцев; остатки товарной продукции находятся на складах и не могут быть реализованы, т.к. находятся под арестом по судебным искам бывшего менеджмента; представленный трудовому коллективу новый руководитель предприятия И.Савчук так и не смог приступить к выполнению своих обязанностей, т.к. до сих пор не внесены изменения в соответствующий реестр (странно что ФГИ до сих пор не уволил бывшего директора) и официальным руководителем предприятия все еще числится Д.Федаш. В целом, ситуация получается достаточно абсурдная.

Время конспирологии или как объяснить кризис в титановой отрасли

На фоне нагромождения всех этих нелогичностей и противоречий, мимо воли начинаешь склоняться к конспирологическим объяснениям того отчасти рукотворного кризиса, в котором оказался государственный сегмент титановой отрасли Украины.

В рамках одной из таких теорий, финансовая дестабилизация и последующая приватизация потенциально прибыльных ОГХК и ДемГОКа, является частью непубличных договоренностей с представителями беглой украинской олигархии, все еще имеющей свои интересы в титановой индустрии.

По замыслу чиновничье-олигархического закулисья, после приватизации указанных компаний и успешного контрнаступления ВСУ, следующий этап консолидации украинских титановых активов будет происходить уже вокруг освобожденного предприятия в г. Армянске, имеющего собственную минеральную базу, инвестресурсы, выходы к морпортам и известного непотопляемого бенефициара. Но главной задачей является победа ВСУ и возвращение Крыма. После этого можно будет разбираться с ФГИ, ОГХК и остальными…