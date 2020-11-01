Официальный курс гривны установлен на уровне 28,44 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. На 1 ноября 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,44 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
28.438300 грн за доллар;
33.298400 грн за евро;
0.357830 грн за российский рубль;
36.787800 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 31 октября всех валют не изменился.