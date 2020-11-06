Официальный курс гривны установлен на уровне 28,36 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. На 6 ноября 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 28,36 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
28.3643 грн за доллар;
33.5819 грн за евро;
0.36649 грн за российский рубль;
37.1019 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 5 ноября курс доллара упал, курс евро, рубля и фунта — вырос.