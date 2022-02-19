Официальный курс гривны установлен на уровне 28,30 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,30 грн/доллар, информирует УНН со ссылкой на данные Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
28.300000 грн за доллар;
32.196900 грн за евро;
0.374010 грн за российский рубль;
38.560200 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 18 февраля курс доллара, евро, фунта вырос и рубля не изменился.