Официальный курс гривны установлен на уровне 28,30 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

28.300000 грн за доллар;

32.196900 грн за евро;

0.374010 грн за российский рубль;

38.560200 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 18 февраля курс доллара, евро, фунта вырос и рубля не изменился.