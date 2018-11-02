Официальный курс гривны установлен на уровне 28,15 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,15 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 2 ноября установлены на таком уровне:
28.157863 грн за доллар;
32.080253 грн за евро;
0.428900 грн за российский рубль;
36.383307 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 1 ноября курс всех валют вырос.