Официальный курс гривны установлен на уровне 27,80 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. На 22 марта 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,80 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.802500 грн за доллар;
30.093400 грн за евро;
0.346520 грн за российский рубль;
32.319000 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 21 марта курс всех валют не изменился.