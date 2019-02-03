Официальный курс гривны установлен на уровне 27,74 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. На 3 февраля 2019 года, официальный курс гривни установлен на уровне 27,74 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 3 февраля установлены на таком уровне:
27.740960 грн за доллар;
31.868815 грн за евро;
0.424450 грн за российский рубль;
36.389064 грн за фунт стерлингов.
По сравнению со 2 февраля курс всех валют — остался неизменным.