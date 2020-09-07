Официальный курс гривны установлен на уровне 27,73 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. На 7 сентября 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,73 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.7325 грн за доллар;
32.8589 грн за евро;
0.36948 грн за российский рубль;
36.8010 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 6 сентября курс указанных валют вырос.