Официальный курс гривны установлен на уровне 27,69 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. На 6 сентября 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,69 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.6908 грн за доллар;
32.7319 грн за евро;
0.36830 грн за российский рубль;
36.7291 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 5 сентября курс указанных валют не изменился.