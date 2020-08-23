Официальный курс гривны установлен на уровне 27,48 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

27.481200 грн за доллар;

32.552900 грн за евро;

0.372020 грн за российский рубль;

36.107500 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 22 августа курс валют не изменился.