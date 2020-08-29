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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Официальный курс гривны установлен на уровне 27,46 грн/доллар

Киев • УНН

 • 15898 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. На 29 августа 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,46 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Официальный курс гривны установлен на уровне 27,46 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

27.461500 грн за доллар;

32.427900 грн за евро;

0.365920 грн за российский рубль;

36.235400 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 28 августа курс всех указанных валют не изменился.

Украинские Национальные Новости

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