Официальный курс гривны установлен на уровне 27,46 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

27.461500 грн за доллар;

32.427900 грн за евро;

0.365920 грн за российский рубль;

36.235400 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 28 августа курс всех указанных валют не изменился.