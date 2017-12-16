Официальный курс гривны установлен на уровне 27,41 грн / долл
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,41 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 16 декабря установлены на таком уровне:
27,410006 грн за доллар;
32,467152 грн за евро;
0,466890 грн за российский рубль;
36,826279 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 15 декабря, курс валют не изменился.