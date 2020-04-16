Официальный курс гривны установлен на уровне 27,22 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. На 16 апреля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,22 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.221900 грн за доллар;
29.635100 грн за евро;
0.365170 грн за российский рубль;
33.940300 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 15 апреля курс всех указанных валют упал, кроме доллара, курс которого вырос.