Официальный курс гривны установлен на уровне 27,18 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. На 3 июля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,18 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.180100 грн за доллар;
30.659200 грн за евро;
0.385920 грн за российский рубль;
34.005000 грн за фунт стерлингов.
По сравнению со 2 июля курс всех указанных валют вырос.