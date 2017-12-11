Официальный курс гривны установлен на уровне 27,10 грн / долл
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,10 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 11 декабря установлены на таком уровне:
27,109345 грн за доллар;
31,831793 грн за евро;
0,457300 грн за российский рубль;
36,368801 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 10 декабря, ситуация с курсом валют не изменилась.