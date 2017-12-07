Официальный курс гривны установлен на уровне 27,10 грн / долл
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,10 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 7 декабря установлены на таком уровне:
27,109151 грн за доллар;
32,034884 грн за евро;
0,460040 грн за российский рубль;
36,265222 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 6 декабря, курс всех валют снизился.