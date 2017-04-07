Официальный курс гривны установлен на уровне 27,10 грн / долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,10 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег .
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 7 апреля, установленные на таком уровне:
27,100327 грн за доллар;
28,905209 грн за евро;
0,0,48019 грн за российский рубль;
33,771709 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 6 апреля, с курсом валют сложилась следующая ситуация: доллар незначительно упал в цене; цена на евро несколько упала; цена на российский рубль незначительно уменьшилась; цена на фунт стерлингов также значительно упала.
Как сообщал УНН, на 6 апреля официальный курс гривны был установлен на уровне 27,15 грн / долл.