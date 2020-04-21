Официальный курс гривны установлен на уровне 27,08 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. На 21 апреля 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,08 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
27.077400 грн за доллар;
29.427700 грн за евро;
0.365830 грн за российский рубль;
33.835900 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 20 апреля курс всех указанных валют снизился.