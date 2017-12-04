Официальный курс гривны установлен на уровне 27,05 грн / долл
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,05 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 4 декабря установлены на таком уровне:
27,054320 грн за доллар;
32,154059 грн за евро;
0,462320 грн за российский рубль;
36,491017грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 3 декабря, курс всех валют уменьшился.