Официальный курс гривны установлен на уровне 27,05 грн / долл

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 4 декабря установлены на таком уровне:

27,054320 грн за доллар;

32,154059 грн за евро;

0,462320 грн за российский рубль;

36,491017грн за фунт стерлинг.

По сравнению с 3 декабря, курс всех валют уменьшился.