Официальный курс гривны установлен на уровне 27,05 грн/долл.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 24 марта, установлены на таком уровне:

27,057690 грн за доллар;

29,184423 грн за евро;

0,470380 грн за российский рубль;

33,827991 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 23 марта, с курсом валют сложилась следующая ситуация: цена на доллар незначительно поднялась; стоимость евро также незначительно увеличилась; цена на российский рубль стала больше; цена на фунт стерлингов несколько возросла.

Как сообщал УНН, на 23 марта официальный курс гривны был установлен на уровне 26,91 грн/долл.