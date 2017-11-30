Официальный курс гривны установлен на уровне 27,01 грн / долл

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют 30 ноября установлены на таком уровне:

27,013930 грн за доллар;

31,949375 грн за евро;

0,463110 грн за российский рубль;

36,185626 грн за фунт стерлинг.

По сравнению с 29 ноября, курс всех валют валют вырос.