Официальный курс гривны установлен на уровне 26,98 грн/дол.
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,98 грн/дол., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 2 апреля, установленные на таком уровне:
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- 26,976057 грн за доллар;
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- 28,964193 грн за евро;
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- 0,478490 грн за российский рубль;
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- 33,608952 грн за фунт стерлингов.
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По сравнению с 30 марта, с курсом валют сложилась следующая ситуация: доллар упал в цене; цена на евро несколько уменьшилась; цена на российский рубль увеличилась; цена на фунт стерлингов несколько уменьшилась.
Как сообщал УНН, на 30 марта официальный курс гривны был установлен на уровне 27,04 грн/дол.