Официальный курс гривны установлен на уровне 26,98 грн/долл
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,98 грн / долл, передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 19 марта, установлены на таком уровне:
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- 26,979000 грн за доллар;
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- 28,937675 грн за евро;
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- 0,463210 грн за российский рубль;
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- 33,334496 грн за фунт стерлингов.
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По сравнению с 16 марта, с курсом валют сложилась следующая ситуация: доллар поднялся в цене; цена на евро выросла; цена на российский рубль увеличилась; цена на фунт стерлингов также несколько увеличилась.
Как сообщал УНН, на 16 марта официальный курс гривны был установлен на уровне 26,88 грн / долл.