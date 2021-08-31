Официальный курс гривны установлен на уровне 26,86 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. По состоянию на 31 августа 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,86 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.860100 грн за доллар;
31.696300 грн за евро;
0.365560 грн за российский рубль;
36.967600 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 30 августа курс всех валют вырос, кроме доллара.