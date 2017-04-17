Официальный курс гривны установлен на уровне 26,86 грн / долл.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 17 апреля, установленные на таком уровне:



26,864208 грн за доллар;



28,556654 грн за евро;



0,474620 грн за российский рубль;



33,689999 грн за фунт стерлингов.



По сравнению с 13 апреля, с курсом валют сложилась следующая ситуация: доллар упал в цене; цена на евро несколько увеличилась; цена на российский рубль увеличилась; цена на фунт стерлингов несколько увеличилось.

Как сообщал УНН, на 13 апреля официальный курс гривны был установлен на уровне 26,88 грн / долл.