Официальный курс гривны установлен на уровне 26,82 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. На 10 мая 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,82 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.818500 грн за доллар;
28.911700 грн за евро;
0.364130 грн за российский рубль;
33.069900 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 9 мая курс всех указанных валют не изменился.