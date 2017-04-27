Официальный курс гривны установлен на уровне 26,59 грн / долл.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 27 апреля, установленные на таком уровне:



26,588877 грн за доллар;



28,963263 грн за евро;



0,472160 грн за российский рубль;



34,113358 грн за фунт стерлингов.



По сравнению с 26 апреля, с курсом валют сложилась следующая ситуация: доллар уменьшился в цене; цена на евро несколько уменьшилась; цена на российский рубль уменьшилась; цена на фунт стерлингов несколько увеличилось.

Как сообщал УНН, на 26 апреля официальный курс гривны был установлен на уровне 26,63 грн / долл.