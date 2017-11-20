Официальный курс гривны установлен на уровне 26,49 грн / долл

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 20 ноября установлены на таком уровне:

26,499087 грн за доллар;

31,255673 грн за евро;

0,444370 грн за российский рубль;

34,967470 грн за фунт стерлинг.

По сравнению с 19 ноября, курс всех валют возрос.