Официальный курс гривны установлен на уровне 26,48 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. На 7 марта 2019 года, официальный курс гривни установлен на уровне 26,48 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 7 марта установлены на таком уровне:
26.481142 грн за доллар;
29.936931 грн за евро;
0.402190 грн за российский рубль;
34.822532 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 6 марта курс всех валют — снизился.