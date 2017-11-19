Официальный курс гривны установлен на уровне 26,47 грн / долл
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,47 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег .
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 19 ноября установлены на таком уровне:
26,476407 грн за доллар;
31,165379 грн за евро;
0,441350 грн за российский рубль;
34,945425 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 18 ноября, курс валют не изменился.