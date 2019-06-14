Официальный курс гривны установлен на уровне 26,42 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. На 14 июня 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,42 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 14 июня установлены на таком уровне:
26.417080 грн за доллар;
29.822242 грн за евро;
0.408730 за российский рубль;
33.527726 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 13 июня курс всех валют снизился, кроме доллара, который вырос.