Официальный курс гривны установлен на уровне 26,35 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. По состоянию на 14 октября 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,35 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.349000 грн за доллар;
30.426500 грн за евро;
0.366570 грн за российский рубль;
35.893900 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 13 октября курс всех указанных валют не изменился.