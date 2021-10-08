Официальный курс гривны установлен на уровне 26,33 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. По состоянию на 8 октября 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,33 грн / долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.331400 грн за доллар;
30.437800 грн за евро;
0.366120 грн за российский рубль;
35.810700 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 7 октября курс всех указанных валют вырос, кроме доллара.