Официальный курс гривны установлен на уровне 26,27 грн/доллар

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

26.272000 грн за доллар;

30.605600 грн за евро;

0.370290 грн за российский рубль;

36.313200 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 19 октября курс всех указанных валют, кроме доллара, вырос.