Официальный курс гривны установлен на уровне 26,27 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. По состоянию на 20 октября 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,27 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.272000 грн за доллар;
30.605600 грн за евро;
0.370290 грн за российский рубль;
36.313200 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 19 октября курс всех указанных валют, кроме доллара, вырос.