Официальный курс гривны установлен на уровне 26,27 грн / долл.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 28 мая, установленные на таком уровне:

26,276670 грн за доллар;

29,466658 грн за евро;

0,468640 грн за российский рубль;

34,054477грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 27 мая, курс всех валют не изменился.

Как сообщал УНН, на 25 мая официальный курс гривны был установлен на уровне 26,34 грн / долл.