Официальный курс гривны установлен на уровне 26,22 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,22 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 20 апреля установлены на таком уровне:
26,225963 грн за доллар;
32,472987 грн за евро;
0,430930 грн за российский рубль;
37,336002 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 19 апреля, курс всех волют вырос.