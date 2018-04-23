Официальный курс гривны установлен на уровне 26,17 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,17 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 23 апреля установлены на таком уровне:
26,178455 грн за доллар;
32,223060 грн за евро;
0,426900 грн за российский рубль;
36,780956 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 22 апреля, курс всех валют уменьшился.