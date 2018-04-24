Официальный курс гривны установлен на уровне 26,12 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,12 грн/долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 24 апреля установлены на таком уровне:
26,125554 грн за доллар;
31,972453 грн за евро;
0,422980 грн за российский рубль;
36,481576 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 23 апреля, курс всех валют уменьшился.