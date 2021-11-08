Официальный курс гривны установлен на уровне 26,10 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. По состоянию на 8 ноября 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,10 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.102000Грн за доллар;
30.096900Грн за евро;
0.366970 Грн за российский рубль;
35.158100Грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 7 ноября курс валют упал.